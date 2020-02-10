Главы управ встретятся с населением в феврале

Фото: Лейла Карипова/портал мэра и правительства Москвы

Главы управ проведут встречи с жителями в феврале. Мероприятия запланированы на середину месяца.

Встречи с главами управ 125 районов Москвы пройдут 19 февраля в 19:00. Запланированы беседы о работе управляющих компаний в зимний период, благоустройстве, недвижимости и другие.

В декабре главы управ обсудили с горожанами организацию зимнего отдыха.

Встречи с москвичами проходят регулярно. Ознакомиться с их подробным графиком можно на портале мэра и правительства Москвы.