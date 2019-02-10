Несогласованная акция прошла в центре Москвы

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В центре Москвы завершилась не согласованная с властями публичная акция, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Полиция и Росгвардия обеспечили порядок и охрану на ней. В мероприятии участвовали порядка 400 человек.

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, мэрия не согласовала заявку организаторов акции, запланированной на 10 февраля. Это связано с тем, что они не подали заявку вовремя.