10:52
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Люди приносят цветы к посольству Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
10 января в республике объявлен день общенационального траура по погибшим в массовых беспорядках, начавшихся 2 января. Над посольством в знак скорби приспустили национальный флаг.
Диппредставительство возобновило работу в штатном режиме 10 января – после новогодних праздников. По периметру здания дежурят правоохранители. Меры безопасности вокруг посольства усилили.
Массовые протесты начались в Казахстане в начале 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Уже через несколько дней они переросли в беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны.
Пострадали тысячи человек, также есть погибшие. Токаев обратился за помощью к ОДКБ.
На сегодняшний день ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем. По информации комитета национальной безопасности, очаги террористических угроз нейтрализованы. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе.
Люди начали приносить цветы к посольству Казахстана в Москве
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