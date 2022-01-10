Люди начали приносить цветы к посольству Казахстана в Москве

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Люди приносят цветы к посольству Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

10 января в республике объявлен день общенационального траура по погибшим в массовых беспорядках, начавшихся 2 января. Над посольством в знак скорби приспустили национальный флаг.

Диппредставительство возобновило работу в штатном режиме 10 января – после новогодних праздников. По периметру здания дежурят правоохранители. Меры безопасности вокруг посольства усилили.

Массовые протесты начались в Казахстане в начале 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Уже через несколько дней они переросли в беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны.

Пострадали тысячи человек, также есть погибшие. Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

На сегодняшний день ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем. По информации комитета национальной безопасности, очаги террористических угроз нейтрализованы. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе.

