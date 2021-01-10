Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще 7 045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщает столичный Оперштаб.

Всего в столице от COVID-19 выздоровели 695 106 человек. Также за последние сутки в Москве зафиксировали 4 216 новых случаев коронавирусной инфекции. 77 пациентов с COVID-19 скончались в столице за минувшие 24 часа.

"Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – сообщили в ведомстве.

Всего в России за последние сутки зарегистрировали 22 851 новый случай коронавирусной инфекции. За все время пандемии на территории РФ зафиксировали 3 401 954 заболевших COVID-19. 2 778 889 россиян выздоровели от коронавируса, 61 837 – скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией.