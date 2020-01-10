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Общество

19:22

Актер Гарри Хейнс умер в возрасте 27 лет

общество утраты культура

Фото: соцсети

Скончался актер Гарри Хейнс. Ему было 27 лет. Об этом информирует "Газета.ру".

О кончине актера сообщила его мать – актриса Джейн Бэдлер – в Instagram-аккаунте. Она рассказала, что Хейнса не стало 7 января.

"Весь мир был у его ног. Но, к сожалению, он боролся с психическим заболеванием и зависимостью. Слишком яркий огонь быстро сгорел", – отметила она. Хейнса похоронят 12 января.

Гарри Хейнс запомнился зрителям по роли в сериале "Американская история ужасов". В числе последних фильмов с его участием стала картина "Лулу", в которой Хейнс исполнил главную роль.

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