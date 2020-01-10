Свыше 5 тысяч человек посетило павильон МЦД в праздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За время новогодних выходных демонстрационный павильон Московских центральных диаметров на площади у Киевского вокзала посетилл свыше 5 тысяч человек. Об этом проинформировали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. После запуска диаметров павильон становится все популярнее у посетителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в праздничные дни посетители нередко приходили семьями либо с друзьями.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что ежедневно для гостей проводят бесплатные экскурсии по павильону. В частности, 12 января стартует выставка Московского планетария, посвященная его 90-летию.

Записаться на экскурсии можно через сайт Московских центральных диаметров в разделе "Павильон МЦД".

Ранее в павильоне МЦД была запущена эстафета новогодних подарков. В рамках акции любой желающий мог получить подарок и оставить свой для совершенно случайного человека.