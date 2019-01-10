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21:49

Снег и 12-градусные морозы ожидают москвичей в пятницу

общество погода

21:49

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве в пятницу, 11 января, ночью ожидается небольшой снег, местами возможен туман. Температура воздуха составит от 14 до 12 градусов мороза в городе и до -17 по области, говорится на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы в столице, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут от -12 до -10 градусов и -13…-8 градусов в Московской области.

В ночь на 12 января ожидается от 14 до 12 градусов мороза и до 15 градусов ниже нуля – по области. В субботу днем в Москве будет -8…-6 градусов, по области температура опустится до -11…-6 градусов.

Согласно прогнозам, в воскресенье пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -8…-6 градусов в мегаполисе и -11…-6 градусов – в области. Днем ожидается -5…-3 градуса, за городом – от минус 8 до минус 3 градусов.

Ранее сообщалось, что в канун Старого Нового года на территории Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается метель с порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Как ранее рассказал порталу Москва 24 научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в предстоящие выходные резко упадет атмосферное давление, а в начале следующей недели возможна оттепель. По его словам, температура воздуха возможно достигнет нулевой отметки.

"Климат-контроль": когда в столицу придет потепление

При этом во многих регионах России держатся аномальные морозы. В Самарской области ночью температура достигает -30 градусов. Это на десять градусов ниже климатической нормы.

общество погода

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