Снег и 12-градусные морозы ожидают москвичей в пятницу

В Москве в пятницу, 11 января, ночью ожидается небольшой снег, местами возможен туман. Температура воздуха составит от 14 до 12 градусов мороза в городе и до -17 по области, говорится на сайте Гидрометцентра России.
В дневные часы в столице, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут от -12 до -10 градусов и -13…-8 градусов в Московской области.
В ночь на 12 января ожидается от 14 до 12 градусов мороза и до 15 градусов ниже нуля – по области. В субботу днем в Москве будет -8…-6 градусов, по области температура опустится до -11…-6 градусов.
Согласно прогнозам, в воскресенье пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -8…-6 градусов в мегаполисе и -11…-6 градусов – в области. Днем ожидается -5…-3 градуса, за городом – от минус 8 до минус 3 градусов.
Ранее сообщалось, что в канун Старого Нового года на территории Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается метель с порывистым ветром до 17 метров в секунду.
Как ранее рассказал порталу Москва 24 научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в предстоящие выходные резко упадет атмосферное давление, а в начале следующей недели возможна оттепель. По его словам, температура воздуха возможно достигнет нулевой отметки.
"Климат-контроль": когда в столицу придет потепление
При этом во многих регионах России держатся аномальные морозы. В Самарской области ночью температура достигает -30 градусов. Это на десять градусов ниже климатической нормы.
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