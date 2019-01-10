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15:44

Роспотребнадзор вернется к вопросу принесенной из дома в школу еды

общество еда

15:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Проект санитарных правил и норм, учитывающих территориальные особенности питания детей и подростков, разработали специалисты Роспотребнадзора. Документ ждут обсуждение и доработка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что это первый проект, в котором национальные особенности питания определят цикличное меню.

В частности, документ предусматривает обязательное включение в меню пищевых продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, бифидо- бактериями, а также использование исключительно йодированной соли.

Изменения должны снизить риски для здоровья, обусловленные нерациональным питанием. "Других нововведений в организацию питания детей данный документ не предусматривает", – заключили в пресс-службе.

Сведения о проекте ранее появились в СМИ. Утверждалось, что в документе есть пункт, запрещающий детям приносить домашнюю еду в школьную столовую. Кроме того, сообщалось, что из столовых могут убрать алюминиевые приборы и разрешить одноразовую посуду.

общество еда

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