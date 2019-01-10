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10:11

В Москве появилась вакансия "навигатора" для курьеров

общество

10:11

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В Москве появилась вакансия "навигатора" для курьеров, которые плохо говорят по-русски

Пользователи Сети обратили внимание на необычную вакансию на одном из сайтов по поиску работы – "Требуется помощник для курьеров со знанием киргизского, таджикского или узбекского языка".

Суть работы в том, чтобы помогать доставщикам, которые плохо говорят по-русски, не заблудиться в мегаполисе и быстро находить нужные адреса для доставки, сообщает телеканал Москва 24.

Вакансия открыта в Москве и платят за нее 40 тысяч рублей. Среди требований к кандидату – умение пользоваться картографическими сервисами Яндекс, 2ГИС, Google. Работать придется из дома через телефонные звонки.

Ранее были объявлены самые востребованные профессии 2019 года. По мнению экспертов, в 2019 будет высокий спрос на программистов для IOS и Android и создателей интерфейсов. Продолжится и рост спроса на аналитиков данных.

Также аналитики назвали самые высокооплачиваемые специальности в Москве. Больше всего получают за свою работу работники IT-сферы. Их средняя ежемесячная зарплата составляет 84 200 рублей. На втором месте по зарплате оказались специалисты сферы транспорта и логистики.

общество

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