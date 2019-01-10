Москвичам рекомендовали отказаться от обильных ужинов

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Отказаться от плотных ужинов, есть больше овощей и восстановить распорядок дня. Эти меры и физическая активность помогут быстрее прийти в форму после новогодних застолий.

Об этом Агентству "Москва" рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения, заместитель директора по научной и лечебной работе ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

Она напомнила, что прием пищи должен быть регулярным. Есть нужно не менее трех раз в день. Можно допустить легкие второй завтрак и полдник. За полтора-два часа до сна полезно выпить кефир или съесть йогурт.

Диетолог не советует класть большие порции на тарелке, так как чувство насыщения наступает примерно через 20 минут после начала приема пищи.

К ежедневному рациону рекомендуется добавить не менее 400 граммов овощей и нежирные сорта мяса. Употребление соли следует ограничить до одной чайной ложки в день. На время полезно сократить потребление легкоусвояемых углеводов. Речь идет о сахаре, кондитерских изделиях, выпечке и сладких напитках.

Лучше всего с "последствиями праздников" поможет справится физическая нагрузка, потому что вся энергия, полученная с едой, должна быть израсходована. Любой вид активного отдыха будет полезен. На выбор – коньки, лыжи, санки, пешие прогулки.

Ранее медики дали советы, как восстановить после длительных выходных режим сна. Ускорит возвращение к будничному режиму правильная освещенность в квартире. Утром в помещении должно быть как можно светлее. Это поможет организму проснуться. В течение дня организму тоже нужно большое количество света. А вот к вечеру яркое освещение стоит убрать.

Врачи также советуют отказаться от дневного сна, кофе и напряженной умственной деятельности перед сном.