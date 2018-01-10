Власти Москвы согласовали шествие в память о Маркелове и Бабуровой

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Столичные власти согласовали шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых девять лет назад.

Марш состоится 19 января, он пройдет с 19:30 до 21:30 по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка. Участвовать в нем должно до 500 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Организаторы мероприятия хотят почтить память погибших и обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобских настроений и нетерпимости к любым группам граждан.

Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову застрелили на Пречистенке 19 января 2009 года. Виновными в их убийстве оказались один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы.