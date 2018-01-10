Более двух тысяч детей родились в столице с начала года

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С начала года в столице родился 2231 ребенок, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Среди новорожденных 1054 мальчика и 1177 девочек. В их числе и четыре двойни.
Больше всего детей появилось на свет в роддоме № 1 ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова. На втором месте по количеству новорожденных поделили между собой филиал № 4 Центра планирования семьи и репродукции и филиал № 1 ГКБ имени В.В. Виноградова.
Для всех новорожденных, чьи родители – москвичи, подготовили подарочные наборы. В каждый из них входят принадлежности для первых месяцев жизни ребенка. Это детское белье, одежда, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки, а также аксессуары для кормления, пеленания и купания. Первый такой набор жительнице ЮЗАО Анастасии вручил лично Сергей Собянин.
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