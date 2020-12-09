Российские блогеры рассказали, в каких соцсетях хотят быть успешными

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Стать успешными в социальной сети Instagram желают более половины российских блогеров (54,4 процента). Об этом сообщает RT.

При этом 34 процента опрошенных хотят публиковать контент про путешествия и в стиле лайфстайл. Вести экспертный блог намерены 24,8 процента блогеров, еще 19,9 процента человек предпочитают юмористический контент, рассказывать про моду и красоту желают 13,5 процента человек, раскрывать тему семьи и детей – 7,8 процента.

На втором месте среди 10 тысяч блогеров оказалась социальная сеть TikTok. В ней хотят развиваться 34 процента опрошенных. Из них них 33 процента человек предпочитают публиковать развлекательный контент, 26,1 процента хотят рассказывать про хобби, вести экспертный блог и выкладывать музыку намерены 17 процентов человек, юмором хотят делиться 6,9 процента человек.

Третье место по популярности среди блогеров разделили платформа "Яндекс.Дзен" и социальная сеть "ВКонтакте". Они набрали по 5,8 процента голосов.

Создавать экспертный контент на "Яндекс.Дзен" намерены 78,6 процента человек, остальные предпочитают развлекательные публикации.

Отмечается, что в опросе приняли участие представители проекта "ТопБЛОГ", который представлен на президентской платформе "Россия – страна возможностей".

Ранее в Госдуме предложили создать Кодекс блогера. Блогеры должны нести гражданскую и административную ответственность, так как они являются гражданами России и оказывают значительное влияние на общественное мнение. Депутат отметил, что сегодня в Рунете около 200 тысяч блогеров, почти у 800 из них – более миллиона подписчиков.

