Знаменитости переночевали на улице, чтобы собрать деньги для бездомных

По всему миру люди переночевали на улице, чтобы собрать деньги на помощь бездомным

Тысячи людей по всему миру переночевали на улице, чтобы собрать деньги на помощь людям, лишившимся жилья. Участники акции укладывались прямо на улице в спальных мешках.

При этом в Лондоне, например, спать им пришлось под дождем. В акции участвовали актеры Уилл Смит, Брайан Кокс и Хелен Миррен. Последняя читала собравшимся на Трафальгарской площади сказки на ночь.

Авторы идеи планируют собрать около 50 миллионов долларов, чтобы улучшить жизнь миллиона бездомных. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.