Названы продукты, способные негативно повлиять на репродуктивную функцию

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Ученые из университета Осло назвали продукты, которые могут негативно отразиться на репродуктивной функции, сообщает радио КП.
Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснилось, что популярная средиземноморская диета может быть опасной.
Испытуемые в рамках диеты начали употреблять много рыбы, овощей, зерна, орехов и масел. Результаты исследования показали, что в образцах мочи участников был зафиксирован высокий уровень химических веществ, инсектицидов и органофосфатов. Содержание пестицидов в организме было превышено втрое.
Ученые пришли к выводу, что средиземноморская диета может ослабить иммунитет, замедлить рост и развитие детей, привести к бесплодию у мужчин.
При этом подчеркивается, что если употреблять продукты, произведенные без применения химических добавок, такая диета не нанесет вреда организму.
Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что отсутствие мяса в рационе мужчин часто негативно влияет на потенцию. По его словам, часто люди приспосабливают рацион к собственным представлениям о здоровом образе жизни и, не советуясь со специалистами, иногда лишают свой организм необходимых питательных веществ.
Он призвал мужчин полностью не отказываться от мяса, так как это может привести к половой дисфункции. Он отметил, что недостаток белка в пище влияет на мужское здоровье так же, как курение, алкоголь, жесткие диеты и плохой сон.
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