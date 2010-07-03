Российские ученые научились выявлять поддельное вино за минуту

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Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали прибор для быстрого анализа синтетических красителей в соках и винах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

"В институте был определен метод экспресс-анализа наличия синтетических красителей в напитках. На основании полученных данных был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце", – рассказали в пресс-службе.

Специалисты добавили, что весь процесс определения занимает около минуты. По словам начальника научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексея Апрелева, этим вопросом эксперты занялись после просьб своих коллег из ВНИИПБиВП провести анализ образцов напитков для разработки методов определения фальсификата.

"Наиболее перспективным оказалось направление, связанное с применением спектрофотометрии. При проведении дополнительных исследований была определена зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения (света. – Прим. ред.) от наличия синтетических красителей в окрашенных прозрачных соках и винах", – отметил Апрелев.

Специалисты назвали прибор фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей. Разработанный макет дает полное представление о качестве напитка. Ученые уверяют, что новое устройство можно будет использовать на производстве и в розничной торговле.

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