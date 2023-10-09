Москвичей предупредили о возможной гололедице в ночь на 10 октября

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В ночь с 9 на 10 октября в Москве ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может спровоцировать гололедицу на дорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка", – говорится в сообщении ведомства.

На фоне прогнозируемых погодных условий автомобилистам рекомендовали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте на летней резине.

С аналогичным предупреждением к москвичам ранее обратился Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Там рекомендовали не выезжать на авто с летней резиной не только в ночные, но и в утренние часы 10 октября. Передвижение на летней резине в условиях гололедицы может привести к ДТП.



Гололедица ожидается в Москве 10 октября