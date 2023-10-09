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09 октября, 15:48

Общество

В Общественной палате сообщили о возможности РФ перезапустить себя

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российское общество в настоящее время может перезапустить себя, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Александр Малькевич в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Речь идет о том, чтобы уйти от "материального, примитивного", уточнил он.

"Потому что нам нужен действительно мощный рывок вперед и для этого нужно освободиться от этих пут примитивизмов, которые нас многими годами, навязывая этот западный образ жизни, пытались запихать", – поделился Малькевич.

Ранее Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдайском форуме заявил, что не нужно "рвать штаны" при попытке влезть "в окно в Европу". Он уточнил, что существуют и другие двери.

Президент отметил, что у РФ и Европы есть нечто общее – цивилизационный код, в основе которого лежит христианство. При этом российский лидер указал на то, что Россия никогда не будет навязываться.

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