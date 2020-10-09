Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) объявило, что прием работ на международный фотоконкурс "Русская цивилизация" продлится до 15 ноября.
Участниками состязания могут стать как профессиональные фотографы, так и любители, но обязательно старше 18 лет. Загрузить авторские снимки необходимо на официальный сайт конкурса.
На суд жюри можно предоставить до пяти фотографий. Снимки принимают в номинациях "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", а также "Многонациональная Москва".
Работы участников оценят известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты и общественные деятели. ФАДН планирует провести награждение победителей в Москве.
Ранее фотоконкурс объявили в поддержку Всероссийской переписи населения. В базу состязания поступили уже более 2,5 тысячи работ со всей страны.
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