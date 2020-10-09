Пользователи Сети обсуждают странную фотографию 1900 года

Фото: mumsnet.com

Одна из участниц форума Mumsnet опубликовала черно-белую фотографию 1900 года с работницами льняной фабрики в Белфасте и предложила другим пользователям найти на снимке что-то необычное, сообщает News.ru.

В комментариях началось обсуждение, во время которого одна из участниц заметила на плече у одной из изображенных женщин одинокую руку на плече. Коллега, которая стояла за спиной работницы, скрестила обе руки под грудью, поэтому это не могла быть ее рука, отметили пользователи.

Некоторые участника обсуждения посчитали, что данный снимок доказывает существование потусторонних сил.

Ранее полицейские с Камчатки стали героями мемов. Сотрудники полиции приехали на пляж проверить ситуацию с загрязнением океана. Снимки со стоящими на берегу стражами порядка стали материалом для создания трагикомичных мемов. Пользователи увидели в этих фотографиях готовое промо к новым сезонам сериалов "Настоящий детектив" и "Бродчерч" и даже скрины из игры Хидэо Кодзимы.