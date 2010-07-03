Долги по ЖКХ лишают москвичей работы

Москвичам могут отказать в работе за долги по ЖКХ. У столичных компаний появился новый подход при наборе сотрудников. Все чаще менеджера по персоналу интересует кредитная история и финансовые проблемы человека, а также его личная жизнь, которую изучают по страницам в соцсетях.

Ирина Сидорова, которая задолжала за ЖКХ 160 тысяч рублей, до недавних пор она работала няней и помощницей по хозяйству. Однако, чтобы ускорить выплату долга, женщина решила устроиться на постоянное место работы.

Две попытки уже окончились неудачей. Судебные приставы заблокировали все ее банковские карты, перечислять зарплату некуда. А чтобы разблокировать, необходима справка из бухгалтерии работодателя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.