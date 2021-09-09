Страницу Попова в Twitter разблокировали

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Страницу ведущего телепрограммы "60 минут" Евгения Попова в Twitter разблокировали. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Друзья, спасибо огромное за поддержку! Политактив Твиттера испугался вашего гнева и вернул мою страницу. Эй, Свитер, не делай так больше", – написал он.

Ранее телеведущий сообщил о блокировке аккаунта в Twitter и предположил, что причину для этого выдумал политактив американской соцсети. Он рассказал, что все произошло из-за данных общественной приемной – телефона и адреса.

Попов также обратился к Twitter, заявив, что соцсеть вмешивается в наши выборы и должна понести за это ответственность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обычно Москва квалифицирует такие инциденты как цензуру и вмешательство, но в данном случае это еще и признание.