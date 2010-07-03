Главный нарколог РФ оценил идею минимальной цены на сигареты

16:32
16:32
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Фото: depositphotos/grafvision
Число курильщиков в России можно снизить, если ввести единую минимальную стоимость табачной продукции. Такое мнение выразил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Постепенное ограничение доступности сигарет – общемировая тенденция. Пачка сигарет на Западе меньше пяти евро не стоит, она не всем доступна. Человек сто раз подумает, покупать ему сигареты или что-то другое", – цитирует ТАСС специалиста.
Брюн отмечает также, что повышение цен может привести к появлению контрафакта на рынке.
"Для этого есть полиция. Другое дело, что бизнес должен ответственно относиться к своему товару", – заключил нарколог.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов рассказал "Парламентской газете", что в России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия. По мнению парламентария, "должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может". Он пояснил, что 95 процентов сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, поэтому минимум можно было бы установить на уровне 85 рублей.
Антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях.
Запрещено курение на борту самолетов (раньше решение о запрете курения в авиалайнерах принимали авиакомпании), в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона. Чтобы закурить, требуется отойти от входа на 15 метров.
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