Спецавиация обеспечит хорошую погоду в Москве в День города

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Спецавиация готова обеспечить хорошую погоду в Москве в День города, если появится такая необходимость, сообщает ТАСС.

Специалисты приступили к метеорологической разведке – они должны оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней. В случае чего, планируется задействовать девять самолетов Ан-12 и Ан-26, а также один Як-42 Росгидромета.

Синоптики пообещали, что дождя в субботу не будет. При этом спецавиация будет дежурить до полуночи. Разгонять облака будут с помощью экологически чистых реагентов на расстоянии до нескольких сотен километров от города.

По традиции разгон облаков в столице проводится 1 мая, в День Победы, в День России и в День города.

Москва празднует 870-летний юбилей. За два дня гуляний в столице запланированы более 400 мероприятий, для их проведения организовали свыше 300 площадок по всему городу.

Театральные фестивали, музейные проекты, концерты, спортивные акции, многочисленные экскурсии и мастер-классы – программа будет насыщенной. Старт всем мероприятиям дадут в 12:00 на Красной площади, а завершится праздничный день красочным фейерверком, который запустят в 21:00.

Портал Москва 24 следит за самыми интересными событиями и площадками Дня города.

Кроме того, обо всех мероприятиях, запланированных к 870-летию Москвы, вы найдете в нашем спецпроекте.