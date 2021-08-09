Россияне стали охотнее тратиться на туризм и сервисы знакомств

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Россияне снизили количество онлайн-покупок одежды во II квартале 2021 года. Анализ онлайн-трат граждан показал, что в этот период жители страны охотнее тратились на путешествия и онлайн-знакомства, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование МТС Банка.

Аналитики сравнили онлайн-траты граждан во II квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, выделив пять наиболее популярных категорий. Топ-5 составили: туристические агентства, доставка товаров из супермаркетов, аптеки, сервисы знакомств и заказ мебели.

Эксперты отмечают, что в магазинах одежды рост онлайн-продаж замедлился в 11 раз. В обувных магазинах динамика и вовсе отрицательная – количество транзакций упало на четверть, а средний чек снизился на 21%.

Онлайн-покупка продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств и мебели продолжают укреплять позиции. Сначала рост онлайн-оборотов происходил в период самоизоляции за счет отсутствия офлайн-альтернатив. Теперь же популярность онлайн-покупок обеспечивают новые удобные сервисы.

Значительный прирост по количеству онлайн-транзакций показали туристические агентства – в 8,5 раза. При этом средний чек снизился на 8%, составив 20 450 рублей. Аналитики связывают это с недоступностью дорогостоящих курортных стран для туризма.

Супермаркеты оказались на втором месте по приросту онлайн-транзакций (7,8 раза). В минувшем году торговые сети активно создавали сервисы для доставки товаров. Россияне удобство онлайн-заказов оценили, отметив значительную экономию времени и средств благодаря специальным промокодам и скидкам. Средний чек при этом снизился незначительно – до 1 653 рублей.

В 6,4 раза увеличилось количество онлайн-платежей в сервисах знакомств, а также средний чек покупки. Во II квартале 2021 года он составил 900 рублей, что почти в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Аналитики отмечают, что доля женщин, пользующихся платными услугами сервисов знакомств, удвоилась.

А вот магазины одежды и обуви все больше возвращаются к традиционному формату торговли. Эксперты отмечают снижение среднего чека на онлайн-покупки в данных категориях: на одежду – до 1 690 рублей, на обувь – до 5 415 рублей.



Ранее сообщалось, что всего 4% россиян приобретают лекарства онлайн. Об этом свидетельствуют данные результата опроса ВЦИОМ. Исследователи выяснили, что 80% граждан предпочитают самостоятельно ходить в аптеки. По мнению опрошенных, это снижает риск приобретения подделки и помогает избежать обмана.

