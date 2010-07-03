Столичные медики советуют воздержаться от свиданий при простуде

14:39
14:39
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Фото: depositphotos/alexraths
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, как вести себя в ситуации, когда у вас назначено свидание, но уже чувствуются симптомы простуды. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Заразиться простудным заболеванием можно даже при невинном поцелуе в щеку, особенно если человек в это время еще кашляет или чихает. Так что, если вы чувствуете себя заболевшим, лучше все же отложить свидания и встречи с друзьями", – отметил Тяжельников.
Он добавил, что наиболее опасны поцелуи бывают при обострении герпеса. Так, если у одного человека есть этот вирус, а у другого – ранки на губе, заражение практически неизбежно. При этом не следует целоваться на холодном ветру – могут обветриться губы, что потом принесет боль и жжение.
Зато воздушные поцелуи, день которых по всему миру празднуют 9 августа, совершенно безопасны. "Посылайте их когда угодно, в каком угодно состоянии", – сказал врач.
Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов развеял миф о том, что бокал красного вина в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам эксперта, ни одно научное исследование не подтвердило подобную теорию. Кардиолог подчеркнул, что сохранить сердце в форме можно, придерживаясь правил здорового питания и ведя активный образ жизни. Кроме того, необходимы положительные эмоции, так как стресс – это одна из основных причин, влияющих на развитие болезней.
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