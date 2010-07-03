Дожди вернутся в Москву в середине следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди могут вернуться в столицу в середине следующей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, над Англией формируется новый циклон, который пройдет по тому же маршруту, что и пришедший в столицу минувшей ночью.

Накануне вечером телеканалы впервые задействовали систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации – на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение МЧС о надвигающемся погодном коллапсе.

Из-за непогоды в городе объявлен желтый уровень опасности, предупреждение действует с 18:00 9 августа до 6:00 следующего дня. Столичные парки и зоопарк остаются закрытыми.

Ухудшение погодных условий в столице не отразилось на работе городских коммуникаций. Службы города были заранее приведены в готовность, включены все резервные системы. От порыва ветра ночью были повалены 27 деревьев, три автомобиля повреждены упавшими деревьями.

По прогнозам синоптиков, летняя погода вернется в Москву уже сегодня вечером. С 15-16 часов будет заметен рост давления, оно приблизится к нормальному.