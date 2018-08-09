Минздрав не поддержал идею запрета продажи алкоголя на открытых полках

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Предложение продавать алкоголь в продуктовых магазинах в отдельных залах или закрытых шкафах не поможет в борьбе с алкоголизмом. Такое мнение высказал главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

"Собственно и так в больших магазинах он отдельно продается, в отдельно отгороженных местах, но это не решение проблемы. Все равно люди знают, где за углом эта комната находится, так что, я думаю, что это недостаточная мера", – сказал он, передает РИА Новости.

Брюн также отметил, что в идеале алкоголь должен продаваться в специализированных магазинах, не связанных с продуктами.

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил законопроект о легализации продажи алкогольных напитков в интернете. В ведомстве предложили с 2019 года разрешить продавать в Сети пиво, сидр, медовуху, тихие и игристые вина российского производства. Согласно законопроекту, торговать спиртным позволят только в зоне egais.ru. Кроме того, в лицензии компании нужно будет указывать доменное имя магазина в интернете.

Законопроект уже согласовали Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз и ФНС. С Минздравом и Роспотребнадзором, которые заявили, что проект противоречит госполитике по снижению злоупотребления алкоголем, министерство финансов подписало протоколы разногласий.