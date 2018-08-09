Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц трех кандидатов в мэры Москвы

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40 доверенных лиц кандидата на должность мэра столицы от КПРФ Вадима Кумина зарегистрировали дополнительно. Такое решение было принято в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии, передает Агентство "Москва".

"Документы проверены, все соответствуют требованиям избирательного кодекса Москвы", – сообщила член комиссии Рима Кузнецова.

Кроме того, приняли решение о сложении полномочий одного из доверенных лиц кандидата.

Мосгоризбирком также зарегистрировал дополнительно двух доверенных лиц кандидата на должность мэра столицы от "Справедливой России" Ильи Свиридова и 17 доверенных лиц кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Избирательные участки будут открыты до десяти часов вечера.