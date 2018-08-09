Руководителям рекомендовали не пускать на работу больных сотрудников

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Руководителям организаций рекомендовали не пускать на работу сотрудников, у которых есть признаки гриппа и ОРВИ, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главного санитарного врача России Анны Поповой.

Как отмечается, в период обострения вирусных заболеваний следует принять меры по недопущению к работе заболевших сотрудников. А тех, кто работает с людьми, обеспечить масками.

Также руководителям рекомендовали организовать иммунизацию работников.

Ранее сообщалось, что простуженных детей не будут пускать в учебные заведения в период обострения гриппа и ОРВИ. Ребенка отправят домой при подозрении на заболевание. Такая мера должна помочь минимизировать риск распространения заболеваний.