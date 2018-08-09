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Москва 24

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Общество

9 августа, 14:37

Илья Свиридов обсудил с экспертом судьбу дома 14 на улице Варварка

общество выборы мэра

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов обсудил с экспертом штаба Константином Михайловым судьбу дома 14 на улице Варварка, сообщает Агентство "Москва".

Она назвал это место заповедной территорией. "Святее этого места для русского человека, наверное, нет. И подходить к этому месту с точки зрения обычной градостроительной среды и строить здесь что-то коммерческое, как на рядовом участке земли, – неприемлемо, невозможно и недопустимо", – сказал Свиридов.

Михайлов показал проект будущего здания, которое планируется построить на этой территории. Он отметил, что добивается того, чтобы проект был скорректирован и введен в законные рамки того, что дозволено в охранной зоне без модернизма, примыкающего к XVII веку.

Свиридов, в свою очередь, добавил, что в приоритеты правительства Москвы должно входить сохранение исторического наследия города и восстановление утраченных элементов исторического облика.

На улице Варварка расположен бывший доходный дом купца первой гильдии Зелика Персица. Здание находится рядом с парком "Зарядье".

Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Избирательные участки будут открыты до десяти часов вечера.

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