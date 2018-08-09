Константина Меладзе задержали при пересечении украинской границы – СМИ

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

Композитора Константина Меладзе задержали при пересечении украинской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным одного из телеканалов, Меладзе был задержан венгерскими пограничниками. Сообщается, что 6 августа, в понедельник, музыкант пытался въехать на территорию Евросоюза на автомобиле через пропускной пункт "Лужники – Берегшурань" в Закарпатской области.

При этом венгерские пограничники заподозрили его в подделке штампа в заграничном паспорте. Также подозрения вызвали потертости в документе.

Отмечается, что Меладзе запрещен въезд в страны Евросоюза до 2020 года.