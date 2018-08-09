Экскурсии столичного метрополитена посетили более 43 тыс человек с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве экскурсии Центра профориентации метрополитена и бюро "Метротур" с начала текущего года посетили более 43 тысяч человек.
"Московский метрополитен является не только крупнейшим перевозчиком столицы, но и культурно-образовательной площадкой. На станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) ежедневно проходят экскурсии для пассажиров, интересующихся историей развития, особенностями строительства и художественного оформления станций главной транспортной артерии столицы", – говорится на сайте московского метрополитена.
Как отмечается, всего с начала года провели 555 экскурсий.
Столичный метрополитен разработал 14 разных маршрутов по станциям, на которых рассказывают об истории станций, архитектурных особенностях, их создателях и других интересных фактах.
Ранее сообщалось, что в столичной подземке открыли прокат аудиогидов, которые помогут самостоятельно познакомиться с историей развития столичной подземки. Ноу-хао ввели в эксплуатацию в рамках эксперимента на русском, английском и китайском языках. До конца месяца также появятся экскурсии на немецком, испанском и французском.
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