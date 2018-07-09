Концерт памяти Владимира Шаинского пройдет 10 декабря в Кремлевском дворце

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Концерт в преддверии 93-летия со дня рождения советского и российского композитора Владимира Шаинского состоится 10 декабря в Кремлевском дворце.

"В вечере памяти примут участие Алла Пугачева, Лариса Долина, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николай Басков, Александр Малинин и многие другие исполнители", – сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

По словам одного из организаторов мероприятия Льва Лещенко, идею провести концерт предложили родственники и друзья композитора.

"В 2015 году, когда Владимир Яковлевич был еще жив, так и не получилось провести вечер в честь его юбилея. Мы хотим отдать дань памяти маэстро, который создал произведения для двух поколений артистов. Мы все живем с его песнями, среди которых огромное количество хитов", – рассказал Лещенко.

По его словам, все исполнители уже определились с репертуаром: Александр Малинин исполнит "Ладу", Лариса Долина – "Чунга-Чангу", а Николай Басков споет "Белые Крылья". Лещенко также отметил, что съемки концерта памяти взял на себя "Первый канал".

В 1981 году Владимир Шаинский стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 2005-м получил Орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность. Он прославился как автор большого количества популярных детских песен,таких как "Песня Крокодила Гены", "Улыбка", "Чунга-Чанга" и "Крейсер "Аврора".