Концерт памяти Владимира Шаинского пройдет 10 декабря в Кремлевском дворце

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Концерт в преддверии 93-летия со дня рождения советского и российского композитора Владимира Шаинского состоится 10 декабря в Кремлевском дворце.
"В вечере памяти примут участие Алла Пугачева, Лариса Долина, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николай Басков, Александр Малинин и многие другие исполнители", – сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
По словам одного из организаторов мероприятия Льва Лещенко, идею провести концерт предложили родственники и друзья композитора.
"В 2015 году, когда Владимир Яковлевич был еще жив, так и не получилось провести вечер в честь его юбилея. Мы хотим отдать дань памяти маэстро, который создал произведения для двух поколений артистов. Мы все живем с его песнями, среди которых огромное количество хитов", – рассказал Лещенко.
По его словам, все исполнители уже определились с репертуаром: Александр Малинин исполнит "Ладу", Лариса Долина – "Чунга-Чангу", а Николай Басков споет "Белые Крылья". Лещенко также отметил, что съемки концерта памяти взял на себя "Первый канал".
В 1981 году Владимир Шаинский стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 2005-м получил Орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность. Он прославился как автор большого количества популярных детских песен,таких как "Песня Крокодила Гены", "Улыбка", "Чунга-Чанга" и "Крейсер "Аврора".
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