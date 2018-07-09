Авиадебошира с рейса Анталья – Москва будут судить в Подмосковье

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Уголовное дело в отношении жителя Подольска, которого обвиняют в хулиганстве на борту самолета, рассмотрит Домодедовский городской суд Подмосковья. Мужчине грозит пять лет тюрьмы.

Согласно материалам дела, пассажир рейса Анталья – Москва авиакомпании "Уральские авиалинии" летел в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа воздушного судна.

Также нарушитель ходил по салону самолета и провоцировал окружающих на конфликт. Замечания командира на него не подействовали.

"После прибытия в аэропорт Домодедово дебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции", – сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Агентству "Москва".

Уголовное дело возбудили о хулиганстве, совершенном на воздушном транспорте.

Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.