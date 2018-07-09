На ВДНХ начал работать пункт велопроката

На ВДНХ открылся пункт велопроката
На ВДНХ открылся пункт велопроката, который работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Велопрокат находится справа от центральной аллеи, в начале кольцевой дороги, сообщает телеканал Москва 24.
Первый час проката взрослого велосипеда стоит 450 рублей, каждый последующий час – 350 рублей. Аренда велосипеда для подростков стоит 300 рублей за первый час, потом нужно доплачивать по 200 рублей. Прокат детского двухколесного транспорта – 250 и 150 рублей соответственно.
При получении велосипеда также нужно внести депозит в пять тысяч рублей.
Оплатить прокат можно как наличными, так и банковской картой.
Как сообщалось ранее, в московских парках до конца этого года появятся еще 11 километров велодорожек. Трассы для велосипедов будут организованы в парках имени Святослава Федорова, 850-летия Москвы, на Ходынском поле, в парковых зонах в долине реки Битцы, а также вдоль Филевской линии метро между станциями "Филевский парк" и "Багратионовская". Это не менее пяти новых маршрутов.
"Мосгорсправка": велопрокат
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