Названа лучшая книга 50-летия

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Писатель из Канады Майкл Ондатже стал обладателем специальной премии "Золотой Букер". Роман "Английский пациент", который написал Ондатже в 1992 году, признали лучшей книгой 50-летия по версии Букеровской премии, передает "Газета.ру" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Претендентами на получение премии были пятеро авторов лучших книг за каждое из прошедших десятилетий.

Председатель совета Букеровской премии, баронесса Хелена Кеннеди подчеркнула, что роман "Английский пациент" одновременно и поэтическое и философское произведение.

Произведение Майкла Ондатже повествует о событиях Второй мировой войны. Действие романа разворачивается в одном из монастырей на фронтах в Северной Африке. За раненым пациентом ухаживает медсестра, которой он рассказывает историю своей любви. В 1996 году по мотивам романа сняли художественный фильм.