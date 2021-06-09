Сенатор Святенко: соцработники прикладывают максимум усилий для помощи нуждающимся

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Социальные работники не ограничиваются должностными инструкциями и всегда прикладывают максимум усилий для помощи нуждающимся. Об этом заявила сенатор Инна Святенко.

"Социальные работники ежедневно совершают множество добрых дел. Порой для многих из них они становятся обыденными. Но сегодня, когда участники церемонии награждения делились с нами историями из жизни, то каждая из них отражала одну очень точную мысль, что социальный работник – человек, который в первую очередь думает о своем подопечном", – подчеркнула она в ходе церемонии награждения работников социальной сферы, которая состоялась в верхней палате парламента.

Зампредседателя Совфеда Галина Карелова отметила, что за последние годы увеличилось количество видов учреждений социального обслуживания, численность корпуса социальных работников достигла 500 тысяч.

В ходе церемонии за многолетний добросовестный труд и большой вклад в работу по оказанию социальной помощи был награжден замдиректора государственного бюджетного учреждения столицы "Московские социальные центры" Владимир Каменских. В период пандемии коронавируса он работал в Оперштабе и организовал бесперебойную поставку социальной помощи пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Также он разработал алгоритм бесконтактной доставки продуктов, лекарств, средств реабилитации и запустил проект "Мой социальный центр" в Таганском районе.

"Мы знаем, как тяжело было выстраивать современную социальную политику в России. В 1990-е годы стояли задачи поддерживать нуждающиеся семьи россиян в разных регионах элементарно продуктами питания и вещами. Сегодня мы говорим уже о другом: растет продолжительность жизни, приходит смена поколений, для которых уже вопросы физического выживания – питания, одежды – не стоят так остро, а современным пенсионерам интересны новые эмоции, знакомства. И мы эти потребности удовлетворяем, создавая новые городские пространства", – отметил Каменских.

Ранее Владимир Путин отметил усилия соцработников в борьбе с пандемией. В России деятельность соцработников во время распространения COVID-19 была самоотверженной, а порой и героической, заявил президент.