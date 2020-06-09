У мэра Хабаровска подтвердили коронавирус

Фото: khabarovskadm.ru
Коронавирусная инфекция подтверждена у мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.
На прошлой неделе Кравчук сообщил, что из-за подозрений на коронавирус остается дома на самоизоляции. Позднее он вместе со своей супругой принял решение продолжать лечение в инфекционном госпитале, где ожидал результаты тестов.
"Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на COVID-19. К сожалению, результат положительный. Остаюсь под наблюдением врачей. Чувствую себя хорошо", – сообщил Кравчук.
Он отметил, что ситуация из-за коронавирусной инфекции в городе еще сложная. Мэр попросил жителей Хабаровска соблюдать все предписания властей, в том числе дистанцию и масочный режим.
"Все службы города трудятся в соответствии с принятыми решениями краевого и городского штабов. Работа администрации по профилактике будет продолжена", – сообщил мэр.
За последние сутки в России подтвердили 8 595 новых случаев COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции. За сутки вылечились 11 709 пациентов, за все время – 242 397.
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