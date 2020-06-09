Мать тяжелобольного ребенка потратила собранные деньги на силиконовую грудь и покупку авто

13:44
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В Британии задержали 29-летнюю женщину, которую заподозрили в мошенничестве. Она открыла счет с просьбой помочь ее тяжелобольному ребенку, однако пожертвованные на лечение деньги она растратила на личные цели, сообщает "Экспресс газета".
Уточняется, что после открытия счета у британки появилась новая машина. Также она сделала операцию по увеличению груди. На лечение ребенка было потрачено лишь 4200 фунтов стерлингов из собранных 10 тысяч.
После того как это выяснилось, пользователи стали требовать возврата пожертвованных средств. Более того, разгневанные жители пришли домой к женщине и стали ломиться к ней в дверь.
В настоящее время женщина арестована и отпущена под подписку о невыезде. Следствие по данному делу продолжается.
Ранее в центре Москвы заметили человека в одежде буддийского монаха, который выпрашивал деньги, а взамен дарил безделушки. Однако настоящие буддисты утверждали, что к ним попрошайка не имеет никакого отношения.
По похожей схеме поддельные буддийские монахи действуют и в Нью-Йорке. Там люди в оранжевых одеждах подходят к туристам возле популярных достопримечательностей, вручают блестящие амулеты, а потом начинают настойчиво выпрашивать деньги на строительство храма в Таиланде. Таких же попрошаек можно встретить в Сан-Франциско или Гонконге.
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