Карантин из-за кори ввели в Институте Азии и Африки МГУ

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"В ходе расследования уточнено, что заболевшая работает в здании Института Азии и Африки (Моховая 11). С учетом этого обстоятельства карантин в здании факультета журналистики (Моховая 9) снят, в настоящее время ограничительные мероприятия организованы только в здании Института Азии и Африки", – говорится в сообщении.
Карантин предусматривает отстранение от работы лиц, которые контактировали с заболевшим и у которых не было прививки от кори. Все они находятся по медицинским наблюдением. Также в здании запрещены культурно-массовые мероприятия.
15 февраля один из учебных корпусов в Хитровском переулке закрыли на карантин. Он был введен в связи с подтвержденным случаем заболевания корью у студента 3-го курса факультета коммуникаций, медиа и дизайна в здании НИУ ВШЭ.
Корью называют острое инфекционное вирусное заболевание. Среди основных симптомов – высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, сыпь и общая интоксикация.
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