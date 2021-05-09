Воробьев оценил возможность введениях новых ограничений из-за COVID-19 в Подмосковье

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Губернатор Московской области заявил, что власти региона не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет", – ответил глава региона на соответствующий вопрос.

Уточняется, что Воробьев также назвал ношение маски правилом хорошего тона. Речь идет о моментах при нахождении в общественном транспорте.

За последние сутки в России подтвердили 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах, при этом в 1 395 (16,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

В частности, на Московскую область пришлось 636 случаев.

