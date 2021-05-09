10:47
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем Победы. Текст сообщения доступен в Facebook.
Дипломат отметила, что Россия будет стараться беречь память о подвиге героев Великой Отечественной войны.
"С 9 Мая! С Днем Победы! Великий праздник, прославленный подвигом нашего народа. И мы сделаем все, чтобы светлая память о героях жила, вопреки наветам. Славьтесь в веках!", – написала Захарова.
Также она опубликовала фотографии своих дедов – Владислава Григорьевича Мачулко и Юрия Ивановича Захарова. Ранее она рассказывала, что Юрий Захаров был танкистом, получил орден "Красной Звезды", медаль "За отвагу". А Владислав Мачулко командовал авторотой, награжден двумя орденами "Красной Звезды".
Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мэр отметил, что 76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года. Это, по его словам, целая жизнь, подаренная фронтовиками и тружениками тыла.
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