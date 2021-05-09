Воздушная часть парада будет проведена по графику – командующий дальней авиацией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метеоусловия в Москве позволяют провести авиационную часть парада согласно графику. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ, Герой России, заслуженный военный летчик генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Да, мы готовимся, экипажи выполняют взлеты в соответствии с запланированным временем", – отметил он в эфире "Первого канала".

Он также подчеркнул, что полеты могут совершаться в любых условиях.

"У нас всепогодная авиация. Мы можем летать в любых метеоусловиях. Главное, чтобы это было зрелищно и красиво. На сегодняшний момент метеоусловия позволяют выполнить поставленную задачу. Все идет по плану в соответствии с решением главнокомандующего Воздушно-космическими силами и министра обороны", – добавил Кобылаш.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 Мая примут за несколько часов до его начала.

Синоптик добавил, что расчеты погоды на 9 Мая идут каждые три часа, на основе данных, получаемых со спутников, радарных установок.

В авиационной части парада Победы задействуют 76 летательных аппаратов.

