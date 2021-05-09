Воздушная часть парада будет проведена по графику – командующий дальней авиацией

09:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Метеоусловия в Москве позволяют провести авиационную часть парада согласно графику. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ, Герой России, заслуженный военный летчик генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
"Да, мы готовимся, экипажи выполняют взлеты в соответствии с запланированным временем", – отметил он в эфире "Первого канала".
Он также подчеркнул, что полеты могут совершаться в любых условиях.
"У нас всепогодная авиация. Мы можем летать в любых метеоусловиях. Главное, чтобы это было зрелищно и красиво. На сегодняшний момент метеоусловия позволяют выполнить поставленную задачу. Все идет по плану в соответствии с решением главнокомандующего Воздушно-космическими силами и министра обороны", – добавил Кобылаш.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 Мая примут за несколько часов до его начала.
Синоптик добавил, что расчеты погоды на 9 Мая идут каждые три часа, на основе данных, получаемых со спутников, радарных установок.
В авиационной части парада Победы задействуют 76 летательных аппаратов.
Погода в Москве может повлиять на проведение авиационной части парада Победы
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