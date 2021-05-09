Адвокат рассказал, кто может претендовать на двойную пенсию

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Некоторым категориям граждан положена двойная пенсия. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал адвокат Денис Спицын.

Он напомнил, что законодательство предусматривает три вида пенсий: страховую, накопительную и по государственному обеспечению. Некоторым гражданам положены сразу два вида выплат. Спицын включил в этот список:

Граждан, ставших инвалидами из-за военной травмы, ликвидаторов техногенных катастроф и их семьи, людей, получившие травмы вследствие данных аварий.



Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.



Членов семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы.



Семьи погибших космонавтов.



Летчиков-испытателей, космонавтов, военнослужащих отдельных подразделений при достижении установленного законом трудового стажа.





Пенсионеров, удостоенных звания "Житель блокадного Ленинграда".





Служащих федеральных госструктур, имеющих стаж не менее пятнадцати лет.



Для остальных граждан сохраняется опция оформить через Пенсионный фонд наибольшую выплату из вышеназванных.

Ранее россиянам рассказали, как можно самостоятельно рассчитать пенсию. Страховая пенсия по старости в месяц рассчитывается по формуле: (А х В) + С, где А – это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В – стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С – фиксированная выплата. Кроме того, произвести такой расчет поможет портал ПФР или сайт госуслуг.