Коронавирус выявлен у 1656 российских военных

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Коронавирус за все время тестирования выявили у 1656 российских военных. Таковы результаты тестирования за период с марта по 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В госпиталях Минобороны лечение проходят 418 человек, в изоляторах по месту службы – 568 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –19 человек, изолированы на дому – 651 человек.

Все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии находятся 3 человека, в состоянии средней тяжести – 14, остальные – без симптомов заболевания. Выздоровели 323.

Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования составляет 1145 человек.

За сутки в стране выявили 10 817 случаев коронавируса в 84 регионах. В 40,7 процента из них клинических проявлений инфекции не обнаружено. Наибольшее число зарегистрировано в Москве – 5 667 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период установлено 1 827 летальных исходов, из больниц были выписаны 31 916 пациентов с диагностированным COVID-19.