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Общество

18:36

Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре

общество погода

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 10:00 до 21:00 в воскресенье, 10 мая. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.

Будет облачно с прояснениями. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, в порывах – до 16 метров в секунду.

Воздух днем согреется до +16... +18 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба.

По прогнозам, аномально холодная погода придет в Москву с 13 мая. Температура будет 8–10 градусов, что ниже нормы на 3–4 градуса.

Похолодание сохранится и ночью. В Москве ожидается 4–5 градусов тепла, в то время как в области столбик термометра может опуститься до 2 градусов.

В Москве за первую неделю мая выпало более 40% месячной нормы осадков. Температура воздуха в первую неделю месяца превышала норму на три градуса.

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