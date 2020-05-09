Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту РФ Владимиру Путину внести закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В качестве причины Зюганов заявил о том, что исключить распространение коронавируса в учреждениях уголовно-исполнительной системы крайне затруднительно.
Просьба содержалась в письме главе государства и председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву, пишет газета "Коммерсант".
В частности, Зюганов попросил Путина освободить из заключения ветеранов, пожилых людей, беременных женщин, тяжелобольных, инвалидов и несовершеннолетних.
Отмечается, что речь идет только о тех, кто впервые совершил "некоррупционные, ненасильственные преступления небольшой и средней тяжести".
Лидер официальных коммунистов также предложил внести в список осужденных по статьям за неоднократные нарушения на митингах и оскорбление верующих.
Кроме того он призвал помиловать осужденных и по составам, "под которые могут подпадать действия, не содержащие реальной общественной опасности".
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее заявил, что отмену штрафов по легким статьям можно считать реальной поддержкой.
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