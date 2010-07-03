Синоптики предупредили о возможной грозе в Москве 9 мая

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики предупредили о возможной грозе в столичном регионе в четверг, 9 мая.

Как сообщает портал "Метеоновости", порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Также прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь и до 25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что дождь не должен помешать параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Он уточнил, что решение об участии авиации военные примут за один-два часа до вылета. Они учтут условия на маршруте воздушных судов и расположение фронтальных разделов.

В свою очередь МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане, который ожидается в период до 9:00. Видимость составит от 200 до 500 метров.