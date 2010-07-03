МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане

Фото: ТАСС/Илья Питалев

В Московской области в четверг, 9 мая местами ожидается туман. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, туман ожидается в период до 9:00. Видимость составит от 200 до 500 метров.

Ведомство призвало пешеходов быть внимательными при переходе улиц и дорог, а водителей попросили снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

8 мая в регионе выпало более четверти месячной нормы осадков. К 21:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 13 миллиметров осадков при месячной норме для мая в 48 миллиметров.

МЧС также предупреждало о порывах ветра 13-18 метров в секунду. В связи с непогодой рекомендовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.